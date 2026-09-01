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Мировое обозрение

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Уиткофф и Кушнер активизируют работу по украинскому урегулированию

Уиткофф и Кушнер активизируют работу по украинскому урегулированию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и старший советник Белого дома Джаред Кушнер переходят к практической фазе урегулирования украинского конфликта.

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