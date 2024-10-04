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Офицер ВСУ назвал причину сдачи Угледара

Армия России получила серьезное преимущество после сдачи Угледара Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала NTA заявил сбежавший из Угледара пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Арсений Прилипка.

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