В Благовещенске началась подготовка волонтеров к форуму «АмурЭкспо»

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая, ФедералПресс. Дирекция российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо» (АЭФ) провела собрание для добровольцев, которые будут поддерживать участников, журналистов, представителей компаний-экспонентов и всех гостей события.
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