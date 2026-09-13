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Культуромания

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В музее «Искусство Омска» открылись две выставки в рамках фестиваля «Кто тут?»

В музее «Искусство Омска» открылись две выставки в рамках фестиваля «Кто тут?»

В Городском музее «Искусство Омска» в рамках фестиваля современного искусства «Кто тут?» начали работу две новые выставки — Дамира Муратова и Димы Вирже.

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