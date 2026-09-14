Рик Санчес: Африка, Индия, Россия и Китай формируют будущее мировой политики

Африка, Индия, Россия и Китай станут ключевыми игроками в формировании будущего мировой политики. Об этом заявил ведущий телеканала RT и автор программы «Эффект Санчеса» Рик Санчес на сессии «Россия-Африка.
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