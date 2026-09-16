Александр Широкорад: Херсон — да, проблема, а вот Запорожье можно и нужно брать «Правильные» условия мира с Украиной — это граница по Днепру и федеративное устройство Незалежной Ещё 15 марта 2022 года постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что условиями прекращения огня с российской стороны являются демилитаризация и денацификация Украины, а также закрепление в её Конституции отказа от присоединения к НАТО.
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ВСУ убили семью в ДНР и пытались ударить по Курской области крылатой ракетой
В течение минувших суток террористы киевского режима в очередной раз устроили атаку дронов на регионы РФ. Самые трагические последствия зафиксированы в Донецкой Народной Республике. В следствие удара вражеского дрона по гражданскому автомобилю между населёнными пунктами Красная Поляна и Степное погибла семья – супруги – женщина 1968 года рождения и мужчина 1989 года рождения – и их 15-летний ребёнок, ещё один мужчина 1963 года рождения получил ранение. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В ночь на 14 сентября ВСУ атаковали дронами город Сочи Краснодарского края. Градоначальник Андрей Прошунин сообщил о беспилотной опасности в 23:30, а ранее, в 22:33 Росавиация в аэропорту временно приостановила посадку и вылет воздушных судов – ограничения действовали до 08:21 утра. Из-за громких звуков жители города не спали всю ночь.
Утром глава Сочи опубликовал сообщение в Мах о последствиях ночной атаки. По его информации, жертв удалось избежать, однако от ударов вражеских дронов пострадали пять человек, в том числе ребёнок. Одного взрослого госпитализировали, остальным медики оказывают помощь в амбулаторном порядке.
В городе зафиксированы повреждения по нескольким адресам. Разрушения получили три частных дома, кроме того, обломки БПЛА упали в районе нежилого помещения, вблизи тоннеля и во дворе частного домовладения.
«Как только в Минобороны сообщили об отмене статуса «Атака БПЛА», поручил специалистам районных администраций провести подворовой обход. Сейчас он практически завершён. В целом инфраструктура города не пострадала и функционирует штатно. В местах падения обломков работают специальные и оперативные службы», – написал Андрей Прошунин в Мах.
Минувшей ночью бандеровцы пытались атаковать Курск крылатой ракетой. По информации губернатора области Александра Хинштейна, не обошлось без последствий на земле. Пострадали два человека – мужчины 46 и 31 лет. Медики диагностировали у них минно-взрывные травмы и слепые осколочные ранения. Обломками ракеты повреждены объекты инфраструктуры.
«Предварительно, в Центральном округе повреждено остекление в квартирах трёх многоквартирных домов, восьми частных домов, административном здании, детском саду, лагере «Олимпиец», посечено около шести автомобилей. На местах происшествия отработали оперативные службы», – написал Хинштейн в Мах и добавил, что для оценки ущерба на места происшествий выедут комиссии, а все жители региона, у которых пострадало имущество, получат необходимую помощь.
Всего за минувшие сутки киевский режим ударил по Курской области 208 беспилотниками, 125 применил артиллерию и произвёл 35 сбросов взрывных устройств с БПЛА.
В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре неонацисты ударили по продуктовому магазину и повредили школу искусств, о чём сообщил градоначальник Максим Пухов. «Сегодня, 14 сентября, в 02:54 киевский режим вновь совершил очередное военное преступление. Всего зафиксировано девять беспилотников: семь FPV-дронов противника атаковали продуктовый магазин «Таврида», ещё два БПЛА не сдетонировали. Это не военный объект – это место, куда люди ежедневно приходят за хлебом, молоком, самым необходимым. Также повреждён филиал художественного отделения Детской школы искусств на набережной. Выбиты окна. В здание влетел дрон – предположительно, ночью или ранним утром», – написал Пухов в Мах. К счастью, обошлось без пострадавших.
Мэр Энергодара заявил, что для обеспечения безопасности жителей города делается всё возможное: «Мы постоянно взаимодействуем с предпринимателями и ответственными службами, оцениваем ситуацию по каждому объекту и рассматриваем возможности дополнительной защиты. При этом конкретные технические решения и детали этой работы публично обсуждать не будем – безопасность людей важнее подробностей».
Не проходит и дня без обстрелов гражданских объектов и транспорта неонацистами. Чем ближе выборы в Государственную думу РФ, тем чаще бандеровцы бьют по мирным людям, их домам и машинам, надеясь отбить желание у наших граждан участвовать в голосовании. Однако все эти действия лишь повышают порог ненависти и презрения к противнику. Кроме того, СК РФ и другие уполномоченные ведомства фиксируют факты злодеяний ВСУ и их командиров, чтобы внести их в реестр ущерба, причинённого Украиной и другими враждебно настроенными странами России и её жителям, чтобы найти и наказать преступников.
На заглавном фото: Последствия удара ВСУ по Энергодару в ночь на 14 сентября
«Старлинк не нужен»: русские дроны теперь наводятся с наших спутников
Орбитальная группировка спутников «Рассвет» начала тестирование в боевых условиях.
Военные блогеры сообщают, что российские дроны получили стабильную спутниковую связь благодаря орбитальной группировке «Рассвет», что позволяет наводить «Герани» с высокой точностью. Разработчики спутников начали тестирование системы, после чего ВС РФ нанесли серию точных ударов, в частности по погранпереходу «Ягодин».
Кроме того, Одесса находится под непрекращающимися налётами беспилотников. Военный блогер Юрий Подоляка пишет, что «наши дроны теперь имеют стабильную спутниковую связь над всей территорией Украины, что позволяет наносить высокоточные удары по любым, в том числе и движущимся объектам». Военкор Юрий Котёнок также отметил, что интенсивность применения беспилотной авиации совпала с заявлениями об испытании в небе над Украиной отечественной системы спутниковой связи «Рассвет», по которой наводятся БПЛА при ударах по разведанным целям.
Телеграм-канал «Рыбарь» ещё в августе 2026 года отмечал, что «Рассвет» лишь в начале развёртывания, когда аппаратов на орбите немного, а параллельно идёт процесс апробации. Для управления БПЛА через такую систему необходимы уменьшенные версии наземных терминалов, которые у SpaceX появились лишь спустя пять лет после вывода на орбиту первых серийных «Старлинков».
Однако начало положено: если группировка «Рассвет» продолжит расти, будет увеличиваться покрытие «космическим интернетом», что откроет большие перспективы, в том числе для военного использования. Канал подчеркнул, что если «Бюро-1440» удастся осуществить задуманное в полном объёме, это станет крупнейшим достижением отечественной космонавтики с развала СССР и одним из самых значимых за всю её текущую историю. А жта система уже демонстрирует свою эффективность.
Беспилотные гиганты: Пекин строит первый в мире носитель подводных дронов
Китай готовит морской сюрприз: на стапелях Hudong-Zhonghua собирают корабль, чья главная задача — держать под крылом подводные дроны. Конструкция выдаёт его особое предназначение с первых деталей.
Профильный портал Naval News обнаружил на шанхайской верфи судно, которое, по всей видимости, станет первой в мире плавучей базой подводных беспилотников. Необычная конструкция с кормовой аппарелью и носовым ангаром указывает на специализированное назначение корабля. Издание подчёркивает, что Пекин вкладывает значительные средства во внедрение таких аппаратов, опережая все остальные страны. Таким образом Китай может остаться единственным государством, применяющим полноразмерные беспилотные подводные лодки.
Конструкция и назначение
Судно напоминает десантный корабль-док. В кормовой части расположена аппарель, открытая снизу, со встроенным крупным ложементом, который опускается на 12 вертикальных подъёмных опорах. В носовой части палубы находится большой ангар — предположительно для подводных аппаратов. По размерам палубы туда могут поместиться 4 беспилотника типа XXLUUV или большее число дронов поменьше.
XXLUUV: китайский приоритет
Китай, как напоминает Naval News, стал первой и единственной страной, построившей полноразмерные подводные беспилотники. Два типа аппаратов XXLUUV сейчас проходят испытания на Хайнане. Их длина — 35 и 45 метров, что примерно в 6–8 раз больше, чем у Boeing Orca XLUUV на вооружении ВМС США.
Перспективы применения
Новый корабль-носитель, вероятно, будет выполнять роль мобильного плавучего дока для XXLUUV. Также он может служить платформой для запуска и подъёма подводных лодок при выполнении боевых задач. Как именно Пекин планирует использовать дроны, пока неясно. По всей видимости, они будут действовать на больших расстояниях, в том числе у западного побережья США в периоды напряжённости или конфликтов.
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