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PCM: контроль показателей здоровья вдвое снижает риски для жизни у гипертоников

PCM: контроль показателей здоровья вдвое снижает риски для жизни у гипертоников

Американские ученые из Тулейнского университета в Луизиане выяснили, что люди с высоким артериальным давлением (гипертонией) могут полностью устранить риск преждевременного летального исхода, контролируя ключевые показатели здоровья.

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