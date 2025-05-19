PCM: контроль показателей здоровья вдвое снижает риски для жизни у гипертоников

Американские ученые из Тулейнского университета в Луизиане выяснили, что люди с высоким артериальным давлением (гипертонией) могут полностью устранить риск преждевременного летального исхода, контролируя ключевые показатели здоровья.
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