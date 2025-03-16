Кедми: Конфликт идёт к завершению на условиях России

Политнавигатор Есть все признаки того, чтобы предполагать, что по итогу завершения конфликта Украина как государство останется, но перестанет существовать как АнтиРоссия.
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