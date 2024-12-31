1 января погода станет зимней. По прогнозу МЧС в Петербург в первый день 2025 года придут снегопады. На дорогах ожидаются сильные снежные заносы.
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1 января погода станет зимней. По прогнозу МЧС в Петербург в первый день 2025 года придут снегопады. На дорогах ожидаются сильные снежные заносы.