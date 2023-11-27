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Виктор Вембаньяма набрал 22+11+6+4 за 25 минут в матче против «Денвера»

Виктор Вембаньяма набрал 22+11+6+4 за 25 минут в матче против «Денвера»

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма эффективно провел свои 25 минут в матче с «Денвером» (120:132).

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