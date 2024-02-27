В парламенте Израиля выступили против создания независимой Палестины

Партия "Наш дом Израиль" в кнессете Израиля выступает против создания государства Палестина и собирается строго придерживаться своей позиции, заявил в беседе с "Известиями" вице-спикер израильского парламента, депутат Евгений Сова.
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