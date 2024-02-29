На тестовом голосовании проверят работоспособность системы ДЭГ при высокой нагрузке AlexCoderНа тестовом голосовании проверят работоспособность системы ДЭГ при высокой нагрузке AlexCoder Ситуация 2 марта будет максимально приближена к той, которая ожидается на президентских выборах 15-17 марта Тестовое голосование, которое пройдет 2 марта 2024 года,позволит специалистам оценить работоспособность системы дистанционного электронногоголосования (ДЭГ) в условиях, аналогичных настоящим выборам президента.