Newzfeed
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Newzfeed

645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Владислав
    Ой, какая РАДОСТЬ. Неужели придурки из России перестанут ездить в Финляндию :) ? Наконец-то.Финляндия готова ...
  • Людмила Абрамова
    бегают туда сюда как блохи на собакеВенгрия отказалас...
  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , в спец.Службах  ГЕРМАНИИ  каждый  ВТОРОЙ СТУЧИТ ЦРУ ,  НЕ ГОВОРЯ  уже о КАНЦЛЕРЕ, главе МИД ФРГ  и они  ХО...В Германии рассле...

На тестовом голосовании проверят работоспособность системы ДЭГ при высокой нагрузке

На тестовом голосовании проверят работоспособность системы ДЭГ при высокой нагрузке

На тестовом голосовании проверят работоспособность системы ДЭГ при высокой нагрузке AlexCoderНа тестовом голосовании проверят работоспособность системы ДЭГ при высокой нагрузке AlexCoder Ситуация 2 марта будет максимально приближена к той, которая ожидается на президентских выборах 15-17 марта Тестовое голосование, которое пройдет 2 марта 2024 года,позволит специалистам оценить работоспособность системы дистанционного электронногоголосования (ДЭГ) в условиях, аналогичных настоящим выборам президента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх