Европа никак не отреагировала на организованные киевским режимом атаки дронов по России ко Дню Победы и на удары по мирным объектам, сделанные в последние дни, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 24 мая в Telegram-канале.
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