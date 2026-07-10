Как проверить камеру ноутбука и телефона на слежку

IT-эксперт рассказал, на какие признаки стоит обратить внимание и как защитить устройство от взлома.Хакеры могут использовать камеры ноутбуков и смартфонов для скрытой слежки, однако существуют явные признаки взлома.
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