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Русская Семёрка

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Главные секреты выноса тела Сталина из мавзолея в 1961 году

В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года, когда англосаксонский мир отмечал Хэллоуин, на Красной площади в Москве произошло событие, которое по своей мистической подоплёке вполне вписывалось в контекст «чужого» праздника.

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