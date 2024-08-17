Второе дно Курской авантюры Киева: Враг неспроста бережёт F-16. Тревожный прогноз комбата и военкоров

ВН

Валерий Никитин

В теме, как в оркестре, контрабасом звучит очередная вундервафля. ,,все F16,,. Все, это сколько?)) Для господства в воздухе (ракеты воздух-воздух) сколько их надо, при условии работы в наступлении, где стоит наше ПВО? Для использования, как носителя ракет воздух-земля, не слишком ли сложная схема? Проще оснастить наземные установки ракетами большей дальности. Мощность больше. Нет проблем с инфраструктурой. Не стал бы рассматривать этот материал, как серьёзную аналитику.