В Энгельсе сократилось площадь пожара на промпредприятии

Площадь пожара, возникшего на промышленном предприятии в Энгельсе после атаки беспилотника, сократилась на 80%, дыма стало меньше, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
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