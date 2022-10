Хуторяне уже и марку выпустили, и перемогу отскакали. Вдруг у Куиве что-то перещёлкнуло, и советник офиса президента Михаил Подоляк начал «сдавать назад», но бдительные надзиратели возвращают его в ту же палату: о том, что за терактом на Крымском мосту стоят укро-спецслужбы, The New York Times (NYT) заявила вслед за The Washington Post.