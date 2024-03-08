Театр абсурда
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Театр абсурда

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Летчик призвал сбивать дроны США, которые наводят катера-камикадзе ВСУ

Летчик призвал сбивать дроны США, которые наводят катера-камикадзе ВСУ

Александр Р Планомерное уничтожение всех натовских разведывательных беспилотников над Чёрным морем должно стать первым шагом в борьбе с атаками вражеских безэкипажных катеров на наши корабли.

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Комментарии
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Sergey
Сказано же :дроны США будут сбиваться &quot;по ошибке&quot;, но на постоянной основе !
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9 час.
Александр
Глупость. По ошибке можно сбить пару штук. А ещё несколько гражданских бортов с людьми,которыми те дроны прикрываются.
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9 час.
АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП                                                                                                                        Поддерживаю автора. Мелкобриты только тогда поймут язык разума, когда по его башке долбануть как следует!!!
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9 час.

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