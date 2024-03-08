Александр Р Планомерное уничтожение всех натовских разведывательных беспилотников над Чёрным морем должно стать первым шагом в борьбе с атаками вражеских безэкипажных катеров на наши корабли.
Летчик призвал сбивать дроны США, которые наводят катера-камикадзе ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergey
Сказано же :дроны США будут сбиваться "по ошибке", но на постоянной основе !
Ответить
9 час.
Александр
Глупость. По ошибке можно сбить пару штук. А ещё несколько гражданских бортов с людьми,которыми те дроны прикрываются.
Ответить
9 час.
АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП Поддерживаю автора. Мелкобриты только тогда поймут язык разума, когда по его башке долбануть как следует!!!
Ответить
9 час.
Свежие комментарии