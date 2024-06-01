Жители поселка Карелии просят помощи у Президента России

Жители поселка Тиурула Лахденпохского района сегодня собираются на сельский сход В субботу, 1 июня в поселке Тиурула Лахденпохского района состоится народное собрание для записи видеообращения на имя Президента РФ Путина В.
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