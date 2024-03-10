VG

Vasily Golov

Российскую экономику пришла пора освободить от подобных экономистов.Они не знают размер теневого сектора экономики России (ВВП теряет 18 трлн руб/год),не знают об утайке от налогов на 8 трлн руб.Нет ответственности неплательщиков налогов и взносов.Но выдают полис ОМС для бесплатного лечения.Законодатель молчит.Молчит и Делягин. " Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд два миллиона семьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей.За не уплату штраф от 200 до 500 тыс руб для физлица"Ст. УК РФ 198.Если сумма превышает за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд сорок пять миллионов рублей.Штраф юрлицу от 200-до 300 тыс руб.Ст 199 УК РФ