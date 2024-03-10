Запад развязал против России всеобъемлющую политическую, в том числе и экономическую войну, которая ведется на уничтожение в прямом смысле этого слова.
Михаил Делягин: Эта объективно предательская политика должна быть прекращена, а госуправление — очищено от рабов Запада
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Российскую экономику пришла пора освободить от подобных экономистов.Они не знают размер теневого сектора экономики России (ВВП теряет 18 трлн руб/год),не знают об утайке от налогов на 8 трлн руб.Нет ответственности неплательщиков налогов и взносов.Но выдают полис ОМС для бесплатного лечения.Законодатель молчит.Молчит и Делягин. " Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд два миллиона семьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей.За не уплату штраф от 200 до 500 тыс руб для физлица"Ст. УК РФ 198.Если сумма превышает за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд сорок пять миллионов рублей.Штраф юрлицу от 200-до 300 тыс руб.Ст 199 УК РФ
Ответить
16 час.
Геннадий
❗👍❗
Ответить
11 час.
Геннадий Бережнов
Эта объективно предательская политика должна быть прекращена, а госуправление — очищено. Такая обтекаемая позиция ничего не даст. Кто стоит за этой политикой? Пора бы быть смелее, господин Делягин, и назвать хотя 2-3 больших чинов. Или вы народу плачетесь прося поддержки?
Ответить
2 час.
Свежие комментарии