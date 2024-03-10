Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 726 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    да повесить осознана предал так что в аду пускай хоть копает хоть не копаетМужчина, готовивш...
  • Сергей Евдокимов
    Расстрелять.Мужчина, готовивш...
  • ШКИПЕР
    Окопы рыть ему доверия нет - сбежит. На лесосеку лет на 20 ,вот его удел.Мужчина, готовивш...

Михаил Делягин: Эта объективно предательская политика должна быть прекращена, а госуправление — очищено от рабов Запада

Михаил Делягин: Эта объективно предательская политика должна быть прекращена, а госуправление — очищено от рабов Запада

Запад развязал против России всеобъемлющую политическую, в том числе и экономическую войну, которая ведется на уничтожение в прямом смысле этого слова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Российскую экономику пришла пора освободить от подобных экономистов.Они не знают размер теневого сектора экономики России (ВВП теряет 18 трлн руб/год),не знают об утайке от налогов на 8 трлн руб.Нет ответственности неплательщиков налогов и взносов.Но выдают полис ОМС для бесплатного лечения.Законодатель молчит.Молчит и Делягин. &quot; Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд два миллиона семьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей.За не уплату штраф от 200 до 500 тыс руб для физлица&quot;Ст. УК РФ 198.Если сумма превышает за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд сорок пять миллионов рублей.Штраф юрлицу от 200-до 300 тыс руб.Ст 199 УК РФ
Ответить
16 час.
Геннадий
❗👍❗
Ответить
11 час.
Геннадий Бережнов
Эта объективно предательская политика должна быть прекращена, а госуправление — очищено. Такая обтекаемая позиция ничего не даст. Кто стоит за этой политикой? Пора бы быть смелее, господин Делягин, и назвать хотя 2-3 больших чинов. Или вы народу плачетесь прося поддержки?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх