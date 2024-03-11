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Эксперты разрешили строительство продолжения «зелёной» линии метро на севере Петербурга

Протяжённость исследуемого участка составила 4,7 км. На сайте КГИОП опубликовали акт государственной историко-культурной экспертизы участка, на котором и под которым будут строить продолжение «зелёной» линии метро в Петербурге.

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