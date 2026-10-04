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Vivo X500 Pro Max показал свои возможности в сложных условиях в съемке с огромного расстояния

Vivo X500 Pro Max показал свои возможности в сложных условиях в съемке с огромного расстояния

Флагман получил 200-Мп камера с телефотообъективом Zeiss и систему стабилизации уровня карданного подвеса Vivo X500 Pro Max продемонстрировал возможности своей камеры в реальных условиях концертной съемки, где смартфону приходится работать с большим расстоянием до сцены, движущимися объектами и резкими перепадами освещения.

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