Vivo X500 Pro Max показал свои возможности в сложных условиях в съемке с огромного расстояния

Флагман получил 200-Мп камера с телефотообъективом Zeiss и систему стабилизации уровня карданного подвеса Vivo X500 Pro Max продемонстрировал возможности своей камеры в реальных условиях концертной съемки, где смартфону приходится работать с большим расстоянием до сцены, движущимися объектами и резкими перепадами освещения.