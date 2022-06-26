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Астрономы предложили способ датировки «Антикитеры» — самого древнего «календаря-компьютера»

Астрономы предложили способ датировки «Антикитеры» — самого древнего «календаря-компьютера»

Основные фрагменты Антикитерийского механизма в музее Афин.Загадочный «Антикитерский механизм» — первый известный механический календарь и компьютер для расчёта дат астрономических явлений — могли изготовить и «запустить» в 178 году до новой эры.

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