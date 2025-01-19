Врач-эндокринолог поделился секретами снижения веса

Без спорта не получится Заведующий эндокринологическим отделением Мариинской больницы, врач – терапевт-эндокринолог Алексей Дмитриев поделился своим мнением о том, возможно ли похудение исключительно за счет коррекции питания.
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