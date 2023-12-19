Юрист объяснил, когда владельцу квартиры придётся отвечать за упавшую с балкона наледь

За падение сосулек с общедомового имущества ответственность несёт управляющая компания. Владельцу квартиры придётся отвечать за упавшую с балкона наледь только в том случае, если он самовольно установил какие-то дополнительные конструкции.
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