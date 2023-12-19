78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Александрович
    Показательно наказать, СМИ проследить за ходом дела. Депутаты должны пересмотреть законодательство о мигрантах.СК РФ переквалифи...
  • Mustafa Пахомов
    Пусть деревья валят.... Всю жизнь.СК РФ переквалифи...
  • CastroLeonora
    Да, увеличение размера кузова ведёт к удорожанию.  Не только из-за большего количества металла и отделочных материало...Максим Соколов — ...

Юрист объяснил, когда владельцу квартиры придётся отвечать за упавшую с балкона наледь

За падение сосулек с общедомового имущества ответственность несёт управляющая компания. Владельцу квартиры придётся отвечать за упавшую с балкона наледь только в том случае, если он самовольно установил какие-то дополнительные конструкции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Oltaviro Oltaviro
Хотите сказать, что от установленного хозяином остекления сосульки растут как на дрожжах?
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх