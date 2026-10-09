Член президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов принял участие в заседании президиума Совета по межнациональным отношениям.