Член президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов принял участие в заседании президиума Совета по межнациональным отношениям.
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