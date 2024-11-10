В шутере Six Days in Fallujah появились новые миссии и приказы для ИИ-напарников На эт...

В шутере Six Days in Fallujah появились новые миссии и приказы для ИИ-напарниковНа этой неделе тактический шутер от первого лица Six Days in Fallujah получил крупное обновление Command and Control, которое предлагает игрокам возможность во время игры давать указания своим ИИ-тиммейтам и принять участие в новых миссиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)