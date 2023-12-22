Депутат Госдумы Бутина обратилась в МВД по поводу "почти голой" вечеринки Ивлеевой

NV

Natalia VetscherskajaWittwer

Твари... Сейчас сопли будут пускать, что бес попутал. Вот туда к этому бесу прямая дорога. Отвратительно... Устраивали бы свои орги в подвалах и не афишировали бы... Просто мерзость. И потом всё ЭТО хочет на сцену, чтобы кассировать наши деньги, трести заваулированными мослами да срывать аплодисменты. Необходимо проверить, наказать и указать на... EXIT. Омерзительно... Недопустимо, чтобы всё ЭТО было на телеэкране, радио и прочих площадках для выступлений. Кирка, лопата, лесоповал... Всё это скопище ОНО оскорбили тех, кто их кормит и создал им все блага жизни и славы, и вполне естественно после такого заслужили неуважение и необходимо нами осознание ,и байкот всем ОНО! Ничего личного и лишнего...