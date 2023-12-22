Уроженка Алтайского края также попросила провести проверку Минкульт РФ и Роскомнадзор Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Минкульт РФ и Роскомнадзор с просьбой проверить вечеринку блогера Насти Ивлеевой в московском клубе на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей.
Депутат Госдумы Бутина обратилась в МВД по поводу "почти голой" вечеринки Ивлеевой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NV
Natalia VetscherskajaWittwer
Твари... Сейчас сопли будут пускать, что бес попутал. Вот туда к этому бесу прямая дорога. Отвратительно... Устраивали бы свои орги в подвалах и не афишировали бы... Просто мерзость. И потом всё ЭТО хочет на сцену, чтобы кассировать наши деньги, трести заваулированными мослами да срывать аплодисменты. Необходимо проверить, наказать и указать на... EXIT. Омерзительно... Недопустимо, чтобы всё ЭТО было на телеэкране, радио и прочих площадках для выступлений. Кирка, лопата, лесоповал... Всё это скопище ОНО оскорбили тех, кто их кормит и создал им все блага жизни и славы, и вполне естественно после такого заслужили неуважение и необходимо нами осознание ,и байкот всем ОНО! Ничего личного и лишнего...
Ответить
18 час.
Natalia Ivanova
В настоящий момент наши ребята гибнут на СВО, а эти твари эта мерзость веселится в извращениях - "На вечеринке заметили Филиппа Киркорова, Диму Билана, Ксению Собчак, Алёна Водонаеву, Анну Асти (она пела для звезд), Джигана и его жену Оксану Самойлову, экс-солистку "Блестящих" Ольгу Орлову, Лолиту Милявскую, блогершу Сашу Спилберг и многих других." Всех поимённо перечислить! И самое главное, что именно эти мерзостные рожи мы видим ежедневно на ТВ. До каких пор??? Отлучите этих сгнивших тварей от кормушки.
Ответить
18 час.
as
alla sergeyeva
Столько талантов в стране,и неужели в праздничные дни,после всего произошедшего , этих мразей покажут в телеэфире...Куда катится страна.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии