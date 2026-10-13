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Царьград

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За неделю во Владимирской области в ДТП погибли 3 человека

За неделю во Владимирской области в ДТП погибли 3 человека

За минувшую неделю во Владимирской области в 48 дорожно-транспортных происшествиях погибли три человека и 58 получили травмы, ещё 297 аварий обошлись без пострадавших.

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