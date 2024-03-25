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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренин забросил 1-ю шайбу за «Колорадо» – «Питтсбургу», прервав серию без голов из 8 матчей. У него 11+4 в 67 играх

Тренин забросил 1-ю шайбу за «Колорадо» – «Питтсбургу», прервав серию без голов из 8 матчей. У него 11+4 в 67 играх

Форвард отличился в матче чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:4 ОТ), набрав первое очко после обмена из «Нэшвилла» в «Эвеланш».

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