В порт Одессы прибыли около 60 французских наемников. Об этом сообщили в пророссийском подполье. По информации издания, военные из Пятой республики добрались до черноморского побережья Украины на трех катерах.
В Одессу прибыли 60 французских наемников
Комментарии
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Eduard
"деревянный макинтош" для них шьют?
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15 час.
Eduard
Франция превратилась в крысу! Где Свобода,демократия у них?
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15 час.
Eduard
"Груз-200" прибыл!
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15 час.
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