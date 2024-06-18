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В Одессу прибыли 60 французских наемников

В Одессу прибыли 60 французских наемников

В порт Одессы прибыли около 60 французских наемников. Об этом сообщили в пророссийском подполье. По информации издания, военные из Пятой республики добрались до черноморского побережья Украины на трех катерах.

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Комментарии
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Eduard
&quot;деревянный макинтош&quot; для них шьют?
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15 час.
Eduard
Франция превратилась в крысу! Где Свобода,демократия у них?
Ответить
15 час.
Eduard
&quot;Груз-200&quot; прибыл!
Ответить
15 час.

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