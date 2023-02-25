Военная техника с ракетами "на Вашингтон" проехала по улицам Новосибирска

Активисты устроили автопробег на ретро-машинах в честь годовщины спецоперации.В пятницу, 24 февраля, по улицам Новосибирска проехала колонна автомобилей, украшенных георгиевскими лентами, воздушными шарами в цветах русского флага и литерами Z.