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Пушилин и Кириенко поздравили 105-летнего ветерана с Днем Победы

Пушилин и Кириенко поздравили 105-летнего ветерана с Днем Победы

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вместе с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко поздравили 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория Верланова с наступающим Днем Победы.

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