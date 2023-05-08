Пушилин и Кириенко поздравили 105-летнего ветерана с Днем Победы

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вместе с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко поздравили 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория Верланова с наступающим Днем Победы.
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вместе с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко поздравили 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория Верланова с наступающим Днем Победы.
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