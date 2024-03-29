Дожди, грозы и до +18°С обещают синоптики в Беларуси

В Беларуси 29 марта синоптики обещают дожди с грозами и до плюс 18 градусов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.