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Дожди, грозы и до +18°С обещают синоптики в Беларуси

Дожди, грозы и до +18°С обещают синоптики в Беларуси

В Беларуси 29 марта синоптики обещают дожди с грозами и до плюс 18 градусов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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