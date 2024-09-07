Кубинец из Гаваны рассказал, почему верит в русскую астрологию

Фото: coffeepapa.ru Мистика и магия всегда привлекали Энрике Гарсию, 42-летнего кубинца из Гаваны. Несмотря на то, что он вырос в семье, исповедующей католицизм, Энрике с детства интересовался восточными учениями и оккультными науками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)