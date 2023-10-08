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"Вагоны, Монобанк, цистерны и IZI дочки". Миллиардер Сергей Тигипко рассказал о состоянии его активов на второй год войны

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