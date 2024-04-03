3+1 от Роналду за тайм, «Локомотив» повел в серии с «Трактором», «Динамо» и «Ростов» идут дальше в Кубке, победа Степановой в коньковом спринте, «Барса» хочет сохранить Хави и другие новости

1. Криштиану Роналду устроил фейерверк в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Абхой»: за тайм забил 3 гола, отдал голевой пас (и сделал еще один ассист, но его не засчитали из-а касания вратаря) и ушел отдыхать уже в перерыве.