Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

864 подписчика

3+1 от Роналду за тайм, «Локомотив» повел в серии с «Трактором», «Динамо» и «Ростов» идут дальше в Кубке, победа Степановой в коньковом спринте, «Барса» хочет сохранить Хави и другие новости

3+1 от Роналду за тайм, «Локомотив» повел в серии с «Трактором», «Динамо» и «Ростов» идут дальше в Кубке, победа Степановой в коньковом спринте, «Барса» хочет сохранить Хави и другие новости

1. Криштиану Роналду устроил фейерверк в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Абхой»: за тайм забил 3 гола, отдал голевой пас (и сделал еще один ассист, но его не засчитали из-а касания вратаря) и ушел отдыхать уже в перерыве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Максим Комаров
Котлета:)
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх