18-летний житель Рязанской области предстанет перед судом за то, что в феврале 2026 года забрал у жительницы Липецка почти 5,8 млн рублей и передал их участникам преступной группы.
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