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Парламентская газета

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Минтруд: Пособие по безработице будет ежегодно индексироваться

Минтруд: Пособие по безработице будет ежегодно индексироваться

С Минфином РФ была достигнута договоренность о ежегодной индексации пособия по безработице на уровень инфляции, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 11 октября.

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