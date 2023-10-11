Минтруд: Пособие по безработице будет ежегодно индексироваться

С Минфином РФ была достигнута договоренность о ежегодной индексации пособия по безработице на уровень инфляции, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 11 октября.