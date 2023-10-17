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Утро.ru

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Концерты Газманова отменили после громкого скандала

Концерты Газманова отменили после громкого скандала

Народный артист России Олег Газманов всегда считался чуть ли не главным исполнителем песен патриотического жанра.

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Комментарии
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В
Владимир
Родион? Концерты?? А кто это? У него только одна песня,Люси...,да и честно кто это Шаман,что за распиареная фигура,да чтобы Газмана старшего перещеголять надо сто песен хороших спеть или Любэ....,просто молодость,конечно этим скачущим молодым дэбилоидам лучше Гаманов слушать чем Лещенко....
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9 час.
Zoia Goldshtab
Пропала собака.... совсем пропала!На кого свой блатной ротельник открыл,Родион бездарный и тупой???
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7 час.
СЗ
Света Заходская
Олег,это достояние наше, зачем валить всё в одну кучу? А сын....отец за сына не отвечает.Обидно Олегу,думаю,читать про себя всякую грязь,я его уважаю и удачи ему!
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5 час.

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