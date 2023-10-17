Концерты Газманова отменили после громкого скандала

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Владимир

Родион? Концерты?? А кто это? У него только одна песня,Люси...,да и честно кто это Шаман,что за распиареная фигура,да чтобы Газмана старшего перещеголять надо сто песен хороших спеть или Любэ....,просто молодость,конечно этим скачущим молодым дэбилоидам лучше Гаманов слушать чем Лещенко....