Военное обозрение

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Американский аналитик назвал фактор возможного поражения Тайваня и США в случае конфронтации с Китаем

Американский аналитик назвал фактор возможного поражения Тайваня и США в случае конфронтации с Китаем

Если в Азиатско-Тихоокеанском регионе разгорится война между Китаем и США из-за Тайваня, то ее исход решит не вооруженное противостояние, а масштабная блокада острова Китаем.

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