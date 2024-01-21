Козлов о Бирюкове: «Россия – хоккейная страна, провести первым 1000 матчей – огромное достижение. Это можно сравнить с полетом Гагарина в космос»

21 января Бирюков станет первым игроком в истории Фонбет Чемпионата КХЛ, сыгравшим 1000 матчей. «Что можно пожелать игроку, который первым сыграет 1000 матчей в КХЛ? Здоровья, самое главное! Чтобы у Евгения Бирюкова оставался такой же заряд энергии, такое же желание трудиться, играть в хоккей и радовать болельщиков – это самое основное для профессионального хоккеиста.