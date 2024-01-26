Украинская армия в плену

© Пресс-служба Минобороны РФ Ростислав Ищенко Не так давно мы рассматривали вариант ухода части ВСУ после поражения Украины за рубеж Поскольку сомневаться в том, что Запад постарается максимально использовать такую "армию в изгнании" против России (а способы найдутся) может только слишком уж большой оптимист, многие читатели высказались в пользу простого и эффективного (правда, не в любой версии будущего реализуемого) варианта – отсечь от западной границы и взять в плен ВСУ целиком.