Мировые Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировые Новости

10 подписчиков

ГК «КОРТРОС»: комплексное развитие территорий как инструмент поддержки малых городов

ГК «КОРТРОС»: комплексное развитие территорий как инструмент поддержки малых городов

На форуме «Города будущего» в Перми генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев предложил рассматривать механизмы КРТ как способ пространственного развития — такой подход способен дать качественный скачок в развитии регионов, трансформируя малые города в самостоятельные экономические центры.

Вернуться к статье