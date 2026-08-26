ГК «КОРТРОС»: комплексное развитие территорий как инструмент поддержки малых городов

На форуме «Города будущего» в Перми генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев предложил рассматривать механизмы КРТ как способ пространственного развития — такой подход способен дать качественный скачок в развитии регионов, трансформируя малые города в самостоятельные экономические центры.