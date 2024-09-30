FT выпустило материал о том, как разведка Израиля внедрилась в "Хезболлу"

Израиль многократно пытался устранить бывшего главу "Хезболлы" Хасана Насраллу. Ко как пишет издание Financial Times, успеха добился лишь после изменения подхода к противостоянию группировке и улучшения разведывательных методов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии