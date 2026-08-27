В Казани предложили вернуть охранный статус складам купцов Романовых

Фото: t.me/trovoopik Татарстанское региональное отделение ВООПИиК направило в Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия заявление с просьбой включить здания бывших складов купцов Романовых на пересечении улиц Правобулачной и Островского в перечень исторических ценных градоформирующих объектов Казани.
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