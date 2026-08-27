НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

115 подписчиков

В Казани предложили вернуть охранный статус складам купцов Романовых

В Казани предложили вернуть охранный статус складам купцов Романовых

Фото: t.me/trovoopik Татарстанское региональное отделение ВООПИиК направило в Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия заявление с просьбой включить здания бывших складов купцов Романовых на пересечении улиц Правобулачной и Островского в перечень исторических ценных градоформирующих объектов Казани.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии