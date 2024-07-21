НАПОМНИМ В водоохранной зоне транспорт запрещен — нельзя заезжать и парковаться. Это полоса от 50 до 500 метров, в зависимости от водоема: ручей, река, озеро.
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НАПОМНИМ В водоохранной зоне транспорт запрещен — нельзя заезжать и парковаться. Это полоса от 50 до 500 метров, в зависимости от водоема: ручей, река, озеро.