Александр Ревва считает ИИ «монстром и дьяволом»?

Искусственный интеллект — созданный человеком монстр, который может стать «и оружием, и дьяволом», — к удивлению некоторых участников круглого стола на тему «Защита человеческого творчества в условиях развития технологий ИИ», который прошел в Общественной палате РФ, образно и эмоционально заметил артист Александр Ревва.