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Аргументы недели

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Александр Ревва считает ИИ «монстром и дьяволом»?

Александр Ревва считает ИИ «монстром и дьяволом»?

Искусственный интеллект — созданный человеком монстр, который может стать «и оружием, и дьяволом», — к удивлению некоторых участников круглого стола на тему «Защита человеческого творчества в условиях развития технологий ИИ», который прошел в Общественной палате РФ, образно и эмоционально заметил артист Александр Ревва.

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