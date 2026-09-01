Александр Ревва считает ИИ «монстром и дьяволом»?

Искусственный интеллект — созданный человеком монстр, который может стать «и оружием, и дьяволом», — к удивлению некоторых участников круглого стола на тему «Защита человеческого творчества в условиях развития технологий ИИ», который прошел в Общественной палате РФ, образно и эмоционально заметил артист Александр Ревва.
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