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Газета.ру

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Российский хоккеист получил проблемы со здоровьем после удара шайбой по голове

Российский хоккеист получил проблемы со здоровьем после удара шайбой по голове

Российский хоккеист Иван начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем после того, как ему в голову попала шайба во время турнира в США.

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